الاتحاد الإماراتي يرفض استئناف مبخوت ويُهدد صدارته للهدافين

هل يخطف تيجالي الصدارة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاستئناف المقدم لتخفيض عقوبة الثنائي علي مبخوت مهاجم الجزيرة ومحمد البيرق حارس مرمى اتحاد كلباء.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد قد عاقبت اللاعبين بالإيقاف لثلاث مباريات وغرامة 50 ألف درهم، بعد تبادلهما البصق والسباب خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي الإماراتي والتي انتهت لصالح الجزيرة 4-2.

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ويتصدر مبخوت قائمة هدافي البطولة برصيد 20 هدفًا وبفارق 3 أهداف عن سيباستيان تيجالي مهاجم الوحدة، لكن مكانه بات مهددًا لغيابه عن اللعب لـ3 مباريات، وقد غاب عن الأولى بالفعل وكانت أمام دبا الفجيرة وانتهت بالتعادل 2-2.

وسيغيب المهاجم الإماراتي عن مباراة الجزيرة ضد الوصل في الجولة القادمة ثم اللقاء الصعب ضد الوحدة في الأسبوع الـ23، وسيعود مبخوت للعب أمام الإمارات والظفرة والنصر.