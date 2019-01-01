الاتحاد الإفريقي يعلن - 10 مدربين مرشحين للجائزة الأفضل

من سيحصل على لقب أفضل مدرب في إفريقيا عام 2019؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أسماء المدربين المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2019، وذلك مع انتهاء السنة.

الاتحاد الإفريقي سيقيم الحفل الذي سيتم الإعلان خلاله عن الأفضل بالقارة السمراء، يوم 7 يناير المقبل، في منطقة سهل حشيش بالغردقة في مصر.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي، أسماء المدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب رجال عام 2019، حيث ضمت 10 مدربين.

5 مدربين للأندية وهم "كريستيان جروس (الزمالك)، منير الجعواني (نهضة بركان)، معين شعباني (الترجي)، فوزي البنزرتي (الوداد)، بيتسو موسيماني (صن داونز)".

أما عن الخمسة مدربين للمنتخبات فهم: "جمال بلماضي (الجزائر)، كورينتين مارتينز (موريتانيا)، أليو سيسيه (السنغال)، جيرنو رور (نيجيريا)، نيكولا دوبويه (مدغشقر)".

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وحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي الترجي التونسي بقيادة معين شعباني، بعد الفوز على الوداد المغربي بقيادة فوزي البنزرتي في المباراة النهائية.

الزمالك توج بكأس الكونفدرالية بقيادة كريستيان جروس، بعد التغلب في النهائي على نهضة بركان المغربي بقيادة منير الجعواني.

وحقق الجزائر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت قيادة جمال بلماضي، بعد التغلب على السنغال الذي يقوده أليو سيسيه في النهائي.