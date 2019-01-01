قرارات جديدة من الكاف.. تحديد المتأهل من إفريقيا لمونديال الأندية وموعد كأس الأمم بالكاميرون

قرارات جديدة من اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة الملغاشي أحمد أحمد، عن قراراته عقب انتهاء اجتماع اللجنة التفيذية اليوم، في القاهرة على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ويواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار، في نهائي البطولة مساء الغد على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة بعد ضمان الثنائي الصعود للأولمبياد.

وجاءت أبرز قرارات الاتحاد الإفريقي على النحو التالي:

- التصديق على إلغاء عقد شركة "لا جارديير" التي كانت مالكة لحقوق منافسات الاتحاد الإفريقي.

- تحديد 14 فبراير المقبل موعدا للقاء السوبر بين الزمالك والترجي في العاصمة القطرية الدوحة.

- ممثلو أفريقيا في كأس العالم للأندية 2021 هم أصحاب أول ثلاثة مراكز في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020-2021.

- الموافقة على إقرار ثلاث جوائز جديدة في حفل كاف السنوي، بمنح جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وأفضل رئيس ناد، وجائزة تقدير اجتماعي.

- الموافقة على بدء كأس أمم إفريقيا للمحليين في الفترة ما 4 إلى 25 أبريل 2020.

- نظرا للظروف الجوية سيتم تحديد تاريخ انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 في وقت لاحق بين الاتحاد الإفريقي والكاميرون.

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ويسعى الاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي على تطبيق تقنية الفيديو في جميع بطولات الكاف خلال المرحلة المقبلة كما قال معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد من قبل.