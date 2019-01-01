الاتحاد الإسباني يكشف عن حكم الكلاسيكو

المباراة المرتقبة يوم 18 ديسمبر الجاري

كشف الاتحاد الإسباني، النقاب عن حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب كامب نو.

وكان من المنتظر أن تقام المباراة في أكتوبر الماضي، بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني، إلا أنها تأجلت لأسباب أمنية.

ومن المنتظر أن يتولى الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز القيادة التحكيمية للمباراة، بمعاونة كل من تيودورو سوبرينو وخوسيه إنريكي نارانخو.

وسيتولى مسؤولية تقنية الفيديو الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجوتشيا، وسيكون خون نيونيز فيرنانديز حكم مساعد له.

الحكم أليخاندرو، لم يقم بتحكيم أي مباراة لطرفي اللقاء هذا الموسم، وكانت آخر مباراة حكمهما لهما في الموسم قبل الماضي، والتي انتهت بهدفين لكل فريق.

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جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر حالياً جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.