زيدان يتلقى مفاجأة سارة في تدريبات ريال مدريد

صاحب الأهداف السينمائية يعود للريال قبل كلاسيكو الأرض

تلقى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، مفاجأة سارة في تدريبات آخر يومين، بعودة الكولومبي خاميس رودريجيز للتدريبات الجماعية.

وكان صاحب الأهداف السينمائية يعاني من إصابة على مستوى الرباط الداخلي للركبة، على إثرها غاب عن التدريبات طيلة الشهر الماضي.

وتعرض لاعب موناكو السابق لتلك الإصابة أثناء وجوده في معسكر منتخب بلاده، قبل مواجهة بيرو في ميامي الشهر الماضي، ومنذ تلك اللحظة وهو خارج حسابات زيزو.

لكن أمس الأحد، استقبل المدرب الفرنسي وباقي أفراد كتيبته بشرى سارة، بعودة نجم مونديال 2014 للتدريبات، لإجراء تمارين الشفاء، تمهيدًا لعودته للملاعب مرة أخرى.

وبحسب ما ذكرته الصحف المقربة من اللوس بلانكوس، فإن خاميس عاد من الإصابة في وقت أبكر وأسرع مما كان متوقعًا، حيث كان الطاقم الطبي ينتظر ابتعاده لفترة أطول، بسبب انتكاسته الأخيرة في الركبة.

وبحصوله على الضوء الأخضر لبدء تدريبات الشفاء، يكون صاحب الـ28 عامًا قد عزز فرصه في العودة للفريق الأسبوع المُقبل، ليلحق بالقائمة المسافرة إلى كاتالونيا لخوض كلاسيكو "كامب نو" ضد برشلونة في الثامن عشر من ديسمبر المُقبل، بعدما كان مهددًا بالغياب حتى بداية العام الجديد.

وعاد رودريجيز إلى "سانتياجو بيرنابيو" الصيف الماضي، بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ، والتي امتدت لنحو موسمين، مع ذلك، عانى الأمرين مع لعنة الإصابات التي طاردته 3 مرات في أول خمسة أشهر من الموسم الجديد، ولهذا لم يرتد القميص الأبيض سوى 7 مرات في الليجا منذ ضربة بداية الليجا.