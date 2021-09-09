الاتحاد الأوروبي يهدد بالانسحاب من كأس العالم

بسبب أرسين فينجر

قال أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي، إن قارة أوروبا قد تنسحب من بطولة كأس العالم في حالة إقامة البطولة كل عامين.

أرسين فينجر مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خرج بمقترح لإقامة المونديال كل عامين، ولكن لا يوجد ترحيب واسع بالفكرة.

تشيفيرين انضم للرافضين لهذه الفكرة، مهددًا بعدم مشاركة قارة أوروبا في حالة تطبيق الفكرة.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لصحيفة "تايمز" البريطانية:"يمكن أن نقرر عدم اللعب لهذا السبب ونفس الأمر بالنسبة لقارة أمريكا الجنوبية، ولا أعتقد أن هذه الفكرة ستحدث أبدًا".

وأضاف:"الأمر يتعارض بشكل واضح مع العناصر الأساسية لكرة القدم، اللعب في بطولة كل صيف لمدة شهر واحد هو ذبح للاعبي كرة القدم".

وتابع:"لو أقيم المونديال كل سنتين سيكون هناك اصطدامًا بكأس العالم للسيدات ودورة الألعاب الأولمبية، كما أن هذا الحدث الرائع يجب أن يحتفظ بقيمته ويقام كل أربع سنوات".

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واستكمل:"آمل أن يعود الاتحاد الدولي إلى رشده، لأن أوروبا ليس لديها أي نية للمشاركة في كأس العالم كل عامين، الأمر قد يكون جيدًا من الناحية المالية لكنه سيقتل كرة القدم".

يذكر أن فينجر خرج بمقترح آخر وهو إقامة كل مباريات تصفيات كأس العالم في شهر واحد،