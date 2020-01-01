خاص | مفاجأة صادمة في مستقبل كريم الأحمدي مع الاتحاد

لاعب الوسط المغربي يتدرب في منزله حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا

ذكرت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن الأيام القادمة ستحمل مفاجأة صادمة في مستقبل كريم الأحمدي نجم وسط الاتحاد الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

عديد التقارير الصحفية كانت قد أكدت عدم رغبة الإدارة الاتحادية في تجديد عقد اللاعب صاحب الـ35 عامًا والذي ارتدى قميص الاتحاد صيف 2018 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فينورد.

مصادر جول الخاصة أكدت أن الرؤية لدى الإدارة تغيرت تمامًا خلال الأسابيع الأخيرة، وأن الشغل الشاغل لها حاليًا هو تحديد عقد الأحمدي بناءً على طلب ورؤية فنية من المدرب فابيو كاريلي الذي أصر على استمراره وبقائه مع الفريق.

المزيد من الفرق

يُذكر أن الأحمدي كان قد قال مؤخرًا أن إدارة الاتحاد لم تتحدث معه أبدًا في تجديد عقده وأن لديه عدة خيارات أبرزها العودة إلى فينورد.