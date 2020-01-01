تقارير: الوحدة السعودي يقدم عرضًا مغريًا لضم لاعب الزمالك

هل ينجح الوحدة السعودي في التعاقد مع لاعب الزمالك؟

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن نادي الوحدة السعودي ، أبدى رغبته بشكل جدي، للحصول على خدمات أحد أهم لاعبي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "le 360" المغربي إلى أن إدارة نادي الوحدة السعودي، أبدت رغبتها بنيل خدمات المهاجم المغربي محمد أوناجم، خلال الفترة القادمة، استعدادًا للموسم المقبل.

بعض التقارير الصحفية المصرية، تحدثت عن رغبة نادي الزمالك في الاستغناء عن محمد أوناجم، عقب نهاية الموسم الحالي، للتعاقد مع لاعبين أجانب جدد.

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إدارة نادي الوحدة السعودي قامت بالاتصال بوكيل أعمال أوناجم، من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص العقد الذي قد يجمع بينهما، حال تأكد رحيل أوناجم عن فريقه، بعد نهاية الموسم الحالي.

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وانتقل أوناجم إلى نادي الزمالك مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من صفوف الوداد البيضاوي المغربي ، لمدة 3 سنوات مقبلة، لينتهي عقده في صيف 2022.

ونجح اوناجم في الحصول على لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي ، و كأس السوبر المصري أمام الأهلي، وكأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى التأهل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

ويضم الزمالك في قائمته 4 لاعبين أجانب حاليًا وهم: التونسي فرجاني ساسي، والمغربيان أوناجم وأشرف بن شرقي، والكونغولي كابونجو كاسونجو، بالإضافة إلى 3 لاعبين أجانب معارين وهم: النيجيري معروف يوسف والمغربي حميد أحداد، والإيفواري رزاق سيسيه.