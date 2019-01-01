الاتحاد الآسيوي يحتفي برقم الهلال القياسي قاريًا

الهلال حقق 7 ألقاب قارية في تاريخه، ليعزز زعامته لآسيا.

نجح نادي الهلال، في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في النهائي القاري.

الهلال حقق اللقب الآسيوي، بعد غياب دام 19 عامًا عن التتويج القاري، منذ أن توج ببطولة دوري الأبطال عام 2000.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقريرًا يبرز خلاله الرقم القياسي الذي حققه الهلال، ليظل زعيمًا للقارة الصفراء، بعدما حقق 7 ألقاب آسيوية.

الهلال توج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه عام 1991، بعدما احتل المركز الثاني عامي 1986 و1987، لينجح في الحصول على أول لقب آسيوي له.

الزعيم انتظر 6 سنوات فقط من أجل تذوق طعم التتويج الآسيوي مرة أخرى، حيث نجح الزعيم بقيادة الكتيبة التي تضم سامي الجابر ويوسف الثنيان، في الفوز على ناجويا جرامبوس الياباني في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية عام 1997.

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وتمكن الهلال من الفوز بكأس السوبر الآسيوي في نفس العام، وهو ما أسفر عن فترة من الهيمنة التي شهدت أنجح الأندية السعودية يفوز بثلاث ألقاب قارية أخرى.

واستطاع الهلال أن يتوج بثنائية عام 2000، عندما فاز بلقبي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، وكأس السوبر الآسيوية، بالإضافة إلى كأس الكؤوس عام 2002.

17 عامًا مرت لكي يتوج الهلال بلقب آسيوي سابع في تاريخه، بعدما كان قريبًا منه عامي 2014 و 2017، حيث خسر النهائي أمام سيدني الاسترالي وأوراوا ريد بالترتيب.

الاتحاد الآسيوي شدد على أن لقب 2019 الذي حققه الهلال الأحد الماضي، جاء مستحقًا للغاية، بعد السيطرة على مباراتي الذهاب والإياب في النهائي، بعدما صعد متخطيًا الأهلي والاتحاد السعوديين والسد القطري.