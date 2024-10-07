الاتحاد الآسيوي يقرر نقل مباراة النصر والاستقلال الإيراني رسميًا

مواجهة النصر والاستقلال في 22 أكتوبر..

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل ملعب مباراة النصر ضد الاستقلال الإيراني، والمقررة يوم 22 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بموسم 2024-2025.

وأسفرت القرعة عن وقوع النصر في مواجهة الاستقلال في إيران، ضمن الجولة الثالثة، علمًا بأن الهلال والأهلي سيخوضون مواجهات إيرانية في مرحلة الدوري، إلا أنها ستقام في السعودية، حيث استهل الراقي مشواره القاري بالفوز على بيرسبوليس بهدف دون مقابل.

وأكد مسؤولو النصر على اتجاه الإدارة نحو مطالبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنقل مباراة الاستقلال إلى ملعب محايد خارج البلاد، بسبب الظروف السياسية في إيران، فيما أشارت تقارير إلى اقتراب دولة قطر من استضافة المواجهة.

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الاتحاد الآسيوي أكد إقامة مواجهة النصر والاستقلال في إيران، فيما أعلن عبر موقعه الرسمي، عن نقل المباراة من ملعب آزادي الدولي، إلى ملعب شهري قدس، وهو ملعب يتسع لـ10 آلاف مقعد.

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وكان الاتحاد القاري قد أعلن عن انسحاب فريق سوبر جاينت الهندي من بطولة دوري أبطال آسيا 2 - المستوى الثاني - بعد فشل الفريق في الحضور إلى تبريز بإيران، لخوض مواجهة تراكتور في 2 أكتوبر الجاري، ضمن المجموعة الأولى من البطولة.