اللاعب البرازيلي يؤكد أنه لم يعترض على إقالة كاريلي

خرج البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ صانع ألعاب نادي الاتحاد السعودي، لإزالة اللبس حول التعليق الذي وجه به إهانة لإدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، اعتراضًا على إقالة البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للفريق.

النادي الجداوي أعلن مساء أمس الأحد، إقالة المدرب البرازيلي بعد خسارة لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالهزيمة أمام الرجاء المغربي، في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

كيف أهان رومارينيو إدارة الاتحاد؟

كاريلي كان قد نشر رسالة وداع للاتحاد وجمهور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" (طالع الرسالة)، وهنا لم يتمالك اللاعب البرازيلي نفسه، وكتب تعليقًا مهينًا لمسؤولي العميد (طالع تعليق رومارينيو)، لكنه أكد أن هناك خطأ في الأمر.

رومارينيو يبرر ويؤكد أن هناك خطأ حدث:

أمام هجوم جمهور الاتحاد الكبير على اللاعب البرازيلي، لم يجد حلًا سوى أن يخرج لإزالة اللبس في الأمر، خاصةً وأن هناك من ترجمه باقتراب رحيله عن النادي الجداوي.

وكتب رومارينيو، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "حول التعليق الذي تم كتابته على رسالة فابيو كاريلي، أود أن أوضح أنني لم أكتب أي شيء، إنما تمت كتابته من أحد الأشخاص المسؤولين عن حسابي، لكنه حذفها بعدها بالفعل".

وأضاف: "أعتذر إذا شعر أي شخص بالإهانة من هذا التعليق، وأود أيضًا أن أغتنم الفرصة لأشكر فابيو على سنوات عملنا معًا".

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