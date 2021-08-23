اللاعب البرازيلي لم يتحمل إقالة مواطنه

لم يقبل البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ صانع ألعاب نادي الاتحاد السعودي، قرار مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، بإقالة البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للفريق.

النادي الجداوي أعلن مساء أمس الأحد، إقالة المدرب البرازيلي بعد خسارة لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالهزيمة أمام الرجاء المغربي، في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

ما هي أسباب إقالة كاريلي؟

لم تكن خسارة النهائي العربي هي السبب الرئيس في إقالة المدرب البرازيلي، فهناك في الكواليس ما هو أكبر من ذلك.

بالفعل ظهر العميد أمام الرجاء بصورة سيئة للغاية، خاصةً من الناحية الدفاعية، في غياب قلب الدفاع المصري أحمد حجازي، تسببت في استقبال الفريق أربعة أهداف خلال 45 دقيقة، لكن اللاعبون نجحوا كذلك في تسجيل رباعية في مرمى الفريق المغربي، وتعادلت الكفة.

لكن سوء أداء النمور بدأ مع الموسم الجاري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ خسر اللقاء الأول أمام الفيحاء بهدف نظيف، وتدارك الأمر في الجولة الثانية وفاز أمام الرائد بثلاثية نظيفة.

كل هذه لم تكن سببًا أساسيًا في الإقالة، لكنها كانت جانبية، فالسبب الرئيس هو رفض المدرب تعاقد النادي مع مهاجم رغم القصور الواضح في هذا المركز، وإصرار بطريقة عجيبة على تغيير استراتيجيته، في مناقشات بدأت بينه وبين الإدارة حتى قبل بداية الموسم، بحسب ما جاء في بيان الإقالة. (طالع التفاصيل)

"أنتم مهرجون"

رومارينيو لم يتقبل قرار إقالة مواطنه بصدر رحب، بل تطاول على مجلس الإدارة بطريقة غريبة، ليشير بصورة واضحة إلى وجود خلافات بينه وبين المسؤولين.

كاريلي كان قد نشر رسالة وداع للاتحاد وجمهور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" (طالع الرسالة)، وهنا لم يتمالك اللاعب البرازيلي نفسه.

صانع ألعاب العميد علق على رسالة كاريلي، إذ كتب: "هؤلاء الرجال مهرجون"، ليهاجمه جمهور الاتحاد بشدة.

أمام هجوم الجمهور على رومارينيو، اضطر اللاعب لحذف تعليقه سريعًا، كي لا تثور عليه الجماهير أكثر.

ماذا قدم كاريلي مع الاتحاد؟

في فبراير 2020، قاد كاريلي النمور، لينجح وقتها في انتشال الفريق من شبح الهبوط، الذي طارده طوال موسم 2019-20.

وبالموسم التالي 2020-21، نجح المدرب البرازيلي في قيادة العميد للمنافسة على لقب الدوري المحلي، واختتم الموسم محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، ومن ثم التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، والوصول لنهائي البطولة العربية.

خلال هذه الفترة، خاض الاتحاد 46 مباراة، فاز في 21 منها، وتعادل في 15، وخسر عشرة لقاءات.

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