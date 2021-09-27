"الإقالة مصير سولشاير إذا فشل يونايتد في تحقيق أي لقب"

أسطورة يونايتد السابق يتحدث عن مستقبل زميله مع يونايتد

يعتقد تيدي شيرينجهام، النجم السابق لمانشستر يونايتد أن مصير أولي جونار سولشاير سيكون الإقالة في حال فشل "الشياطين الحمر" في تحقيق أي ألقاب هذا الموسم.

مانشستر يونايتد يعيش أزمة نتائج حقيقية مع سولشاير بعد تلقيه 3 هزائم متتالية أمام يونج بويز بدوري الأبطال، ووست هام في كأس الرابطة، وأستون فيلا بالبريميرليج، مما فتح باب النقاش حول مستقبل المدرب.

ماذا قال لاعب يونايتد السابق؟

أجرى شيرينجهام لقاء صحفي مع "ديلي ميل" البريطانية متحدثًا عن مصير سولشاير، وذلك بعد تراجع نتائج مانشستر يونايتد، في الفترة الأخيرة، حيث قال: "بلا شك هناك ضغوط عليه هذا العام للفوز بشيء ما".

وأضاف: "لقد قاموا بصفقات كبيرة فاران وسانشو بالإضافة إلى رونالدو وهم بحاجة لرؤية النتائج الآن".

وتابع: "أولي مازال مدرب شاب، أنه لم يعرف في التدريب سوى يونايتد، وأعتقد أن الجميع يريده أن يقوم بعمل جيد لأنه أحد أساطيرمانشستر يونايتد".

ما هي أهمية وجود فاران ورونالدو في الفريق من نظر شيرينجهام؟

يرى أسطورة مانشستر يونايتد أن وجود فاران وكريستيانو رونالدو اللذان توجا أكثر من مرة بلقب دوري أبطال أوروبا في النادي سيساعد على "استعادة تلك الثقافة في يونايتد".

وقال بهذا الصدد: "هذا رائع عندما يكون لديك ذلك في فريقك، لقد قدموا إلى الفريق في الوقت المناسب".

وأضاف: "على سبيل المثال، خطاب رونالدو المذهل الذي ألقاه على اللاعبين قبل أسبوعين حول رغبته في تحقيق لحظات رائعة في النادي. وجود ذلك في الفريق لا يقدر بثمن".

الجدير بالذكر أن إدارة مانشستر يونايتد جددت الثقة في سولشاير، بحسب ما أفادت "ميرور"، إذا ترى أن النرويجي هو المدرب المناسب لإعادة الفريق لمنصات التتويج.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا:

الديربي يشتعل مبكرًا .. نجم مانشستر سيتي يستفز يونايتد!

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022





