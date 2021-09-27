الديربي يشتعل مبكرًا .. نجم مانشستر سيتي يستفز يونايتد!

ركلة جزاء برونو فيرنانديش ضد أستون فيلا كانت بداية الشرارة!

بدأت شرارة ديربي مانشستر مبكرًا هذا الموسم قبل أكثر من شهر وعشرة أيام على المواجهة المنتظرة بين مانشستر يونايتد وسيتي.

جاء هذا عقب أن هنأ جاك جريليش لاعب أستون فيلا السابق زميله في الفيلانز إيميليانو مارتينيز على تألقه أمام مانشستر يونايتد.

وكان الحارس الأرجنتيني قد تسبب في خسارة مانشستر يونايتد بعد أن أهدر أمامه برونو فيرنانديش ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وخرج جريليش عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، ليقدم التهنئة مارتينيز على تسببه في إهدار ركلة الجزاء.

وكتب جريليش في حسابه في موقع "إنستجرام" موجهًا حديثه للحارس الحاصل على كوبا أمريكا في الصيف الماضي: "إيميليانو، يا لك من شخص ظريف، عمل جيد يا أخي".

وكانت المباراة قد انتهت بفوز أستون فيلا بهدف نظيف، بالرغم من أنها أقيمت على أرض مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

جدير بالذكر أن فيرنانديش كان قد نشر رسالة اعتذار عن ركلة الجزاء التي أهدرها، بعد أن ثارت جماهير الشياطين الحمر عليه بشكل كبير.

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