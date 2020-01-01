الإصابات تهدد برشلونة بكارثة دفاعية قبل دوري الأبطال

بيكيه ولونجليه فقط..

يعيش برشلونة حالة خوف بعد الإصابات المتتالية التي حدثت للاعبيه خاصة فيما يتعلق بالخط الخلفي، حيث انضم أراخو لاعب الفريق الرديف إلى القائمة.

وينتظر برشلونة مواجهة مصيرية لموسمه أمام نابولي في إياب الدور ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا بعد حوالي أسبوع من الآن.

ومع إصابة أراخو في الكاحل خلال مباريات الملحق المؤهل لدوري الدرجة الثانية الإسباني، ومع المشاكل المزمنة لصامويل أومتيتي والتي تجعله خارج حسابات دوري الأبطال، تبدو الأمور معقدة.

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الأمور معقدة لأن برشلونة سيمتلك فقط ثنائية بيكيه ولونجليه في قلب الدفاع، وفي حال تعرض أحدهما لأي إصابة متوقعة مع ضغط المباريات أو إيقاف فإن الأمور ستكون في غاية الصعوبة.

الأسماء التي تبدو متاحة أمام كيكي سيتيين لتعويض أي غياب محتمل لثنائي قلب الدفاع المتاح بالنسبة له لا تلعب في الخط الخلفي من الأساس.

دي يونج وأرتورو فيدال وسيرجي روبيرتو هم المتاحون لذلك، مع عدم تفضيل سيرخيو بوسكيتس لأداء هذا الدور حتى في حالة حدوث إصابات.

ما يزيد من احتمالية الاعتماد على الجوكر سيرجي روبيرتو هو تصريحات سيتيين السابقة والتي قال فيها حول اللاعب الإسباني: "يمكنه حتى اللعب كمدافع مركزي، لقد فعل ذلك من قبل في مباراة فالنسيا ورافق بيكيه وأومتيتي في الخط الخلفي، لقد رأيت مردوده وكان رائعًا"

فيدال: على برشلونة تحديد مستقبل سيتيين

يذكر أن برشلونة يحتاج إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا من أجل إنقاذ موسمه الذي سيكون صفريًا في حال فشل الفريق الكتالوني في الظفر بأعرق الكؤوس الأوروبية.