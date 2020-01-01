فيدال: على برشلونة تحديد مستقبل سيتيين

فيدال يشير إلى حتمية تحديد مصير مدرب برشلونة في الموسم المقبل

قال أرتورو فيدال نجم نادي برشلونة إن الفريق الكتالوني عليه أن يحدد اسم المدرب الذي سيبدأ الموسم المقبل سواء كان كيكي سيتيين أو غيره.

وكان المدير الفني الحالي لبرشلونة كيكي سيتيين قد واجه العديد من الانتقادات بعد خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم ريال مدريد.

ولم تكن خسارة الدوري هي الأزمة الوحيدة، فإضافة إلى اهتزاز الأداء، تعاني غرفة خلع الملابس في برشلونة من انقسامات واضحة بسبب سيتيين ومساعده سارابيا.

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وحول ذلك، قال أرتورو فيدال في مقابلة مع قناة كولومبية إن برشلونة عليه أن يختار ما إذا كان سيبدأ الموسم المقبل مع نفس المدرب أم لا.

وأضاف: "نحن بصدد موسم جديد وعلينا أن نخطط لما سنقوم به خلاله، النادي يجب أن يقرر ما إذا كان سيتيين سيستمر كمدرب للفريق أم لا"

وتابع: "عليك التفكير جيدًا في المستقبل لأن برشلونة يتطلع إلى كل شيء ويجب عليه أن يفوز دائمًا، ولهذا السبب فهو أفضل فريق في العالم"

وأردف: "الناس يريدون الألقاب وعندما تفقد لقبًا أو تخسر مباراة، فمن الواضح أن الصحافة تبدأ في الهجوم على اللاعبين والمدربين، هذا هو الحال في الأندية الكبرى"

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يذكر أن برشلونة لديه فرصة للخروج من الموسم بلقب وتجنب موسم صفري من خلال دوري أبطال أوروبا، حيث سيخوض مباراة الإياب لثمن النهائي أمام نابولي وعليه الفوز والمواصلة لإنقاذ موسمه.