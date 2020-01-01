الإصابات تضرب تشيلسي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

يستضيف بايرن فريق تشلسي السبت المقبل في صراع على أحد مقاعد دور الثمانية للبطولة

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي صدمة كبيرة قبل مواجهة نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال أيام في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقارير فأن تشيلسي سيفتقد كريستيان بوليسيتش وسيزار أزبيليكويتا في دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ، كما تعرض الكابتن أزبيليكويتا لإصابة في أوتار الركبة ومن المتوقع غيابه أيضًا.

وسقط لاعبي الفريق الأزرق في الإصابات خلال مباراة الفريق أمام، والتي خسرها أمام أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وكان نجولو كانتي لاعب تشلسي والعائد من الإصابة جلس على مقاعد البدلاء في مباراة الأمس كما غاب روبن لوفتس تشيك.

وفي تصريحات عقب مباراة الأمس كشف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي لكرة القدم عن حالة القلق التي تسود الفريق حاليا من عدم قدرة لاعبيه كريستيان بوليسيتش وسيزار أزبيليكويتا قائد الفريق على اللحاق بالمباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن فريق تشلسي السبت المقبل في صراع على أحد مقاعد دور الثمانية للبطولة التي تستأنف نشاطها يوم الجمعة المقبل بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.