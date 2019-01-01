الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع هيرفي رينار

هل سيخلف لاسارتي في تدريب الأهلي؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء عن مفاوضات تجمع النادي الأهلي المصري مع هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، لكن مصدر مسؤول في النادي نفى هذا الأمر تمامًا.

ويتولى مارتن لاسارتي قيادة الفريق الأحمر حاليًا وقد حقق معه نتائج جيدة محليًا ومخيبة أفريقيًا، مما جعل استمراره في منصبه للموسم القادم محل شك.

وتحدثت عدة تقارير عن قُرب الأهلي من التعاقد مع رينار لخلافة لاسارتي، لكن موقع كووورة نقل عن مصدر مسؤول في النادي قوله "تلك الأخبار عارية عن الصحة تمامًا".

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وعن مدى تأثر المدرب الحالي بتلك الأخبار خاصة مع انخراطه في صراع قوي مع الزمالك وبيراميدز على لقب الدوري المصري، قال المصدر لكووورة "لسارتي مدرب محترف ولا نتوقع أن يتأثر بمثل هذه الأقاويل. تركيزه مع الفريق حاليًا ينصب على حصد لقب الدوري الذي يتصدره حتى الآن".

يُذكر أن الأهلي خطف انتصارًا قاتلًا على سموحة مساء أمس في الدوري المصري مما عزز صدارته للبطولة برصيد 70 نقطة وبفارق 5 نقاط عن وصيفه بيراميدز الذي لعب مباراة إضافية.