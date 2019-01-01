الأهلي يكرم لاسارتي ورسائل من المدرب وعبد الحفيظ وعاشور

كعادة القلعة الحمراء تقيم احتفال لمدربيها الراحلين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أقام جهاز الكرة بالنادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، حفل تكريم للأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني المُقال للفريق، وجهازه المعاون، لتوجيه الشكر لهم على الفترة التي قضوها بالنادي.

مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، أعلن إقالة الأوروجوياني ومعاونيه الأجانب عقب وداع كأس مصر بالهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف بدور الـ16.

وقام جهاز الكرة بإحضار تورته للمُقالين، في حضور الجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين، كتقليد اعتاد عليه الأهلي مع جميع المدربين قبل الرحيل عنه.

لاسارتي قال في كلمته خلال الحفل: "أشكركم جميعًا على الفترة السابقة وعلى المجهود الكبير المبذول، الأهلي فريق عظيم، اشتركنا واجتهدنا في الفترة الماضية، لهذا لا بد وأن أشكركم، عليكم أن تظلوا كما عهدتكم مترابطين فريقًا واحدًا لتكملة المسيرة".

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فيما حرص سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، على توجيه كلمة كذلك للأوروجوياني ومعاونيه: "الكرة مثل الحياة، فهي في أحيان كثيرة تكون سببًا في التقاء الناس وتجميعهم، لكنها أيضًا في أوقات أخرى تكون سببًا في فراقهم، لكن في النهاية يبقى الود والاحترام المتبادل والعلاقة الطيبة هي أساس التعامل بين كل الأطراف".

وأضاف: "الجميع هنا يتمنى للاسارتي ومعاونيه التوفيق خلال الفترة المقبلة، ربما تكون علاقة العمل قد انتهت، لكن سيظل لكم أشقاء وأصدقاء بمصر".

قائد الشياطين الحمر حسام عاشور، شكر المدربين على طريقته: " لاسارتي ومعاونيه حملوا على عاتقهم مسئولية التواجد في الجهاز الفني للفريق في فترة صعبة خلال الموسم المنقضي وبذلوا مجهودًا كبيرًا، نتمنى لهم التوفيق في خطواتهم المقبلة".

يذكر أن المدرب العام محمد يوسف يتولى حاليًا مهام المدير الفني، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة.