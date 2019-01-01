رئيس الزمالك يكشف تفاصيل عقد ميتشو وحقيقة مفاوضاته مع الأهلي

الجميع ذبح الزمالك بسبب رحيل جروس، بينما الأهلي غير ستة مدربين

ماجد جزر

كشف رئيس نادي الزمالك عن قيمة تعاقد فريقه مع المدير الفني الجديد ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” والذي سيقود وصيف بطولة الدوري المصري في الموسم المُقبل 2019\2020.

وقال مرتضى منصور في مؤتمر تقديم المدرب الجديد : ": العقد لمدة موسم كامل، لم يتم وضع تاريخ لانتهاء العقد بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري"

وأضاف : "قيمة العقد مليون و٢٠٠ ألف دولار وشرط جزائي لمدة شهرين علي الطرفين والمدرب الصربي حصل على مقدم العقد أمس بعد التوقيع".

رئيس حامل لقب الكونفدرالية الإفريقية قال : "نقدم اليوم مدرب كبير صاحب سيرة ذاتية مميزة، نادي الزمالك لا يأخذ بالضغوط، وكل احترامي للجماهير التي يبلغ عددها ٥٠ مليون، والكل له رأي ولو نظرنا وأخذنا بالآراء لن نستطيع العمل".

وواصل : "الجميع ذبح الزمالك بسبب رحيل جروس، بينما الأهلي غير ستة مدربين ولم أرى أحد يتكلم على الأهلي بعد رحيل لاسارتي".

وأكمل رئيس الزمالك حديثه : "خدعت الجميع بعد تصريحي أن المدير الفني أسمه ألكسندر، وهذا كان من أجل التضليل وأنا لا أتعاقد مع مدرب سبق له العمل في إسرائيل مهما كانت إمكانياته وقدراته الفنية".

وحول حقيقة مفاوضات الأهلي مع ميتشو مدرب الفريق الجديد مع المنافس النادي الأهلي قال : "بعض وسائل الإعلام قالت أن محمود الخطيب رئيس الأهلي رفض التعاقد مع ميتشو ، وإن وكيل أعماله تواصل مع الأهلي، أنت من تحدثت مع وكيل ميتشو وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك، وبشكر أمير وأحمد اللي تعاقدوا مع المدير الفني.

وأنهى : "مع احترامي للخطيب لكن ثقافته محدودة ومهارته في قدمه وبعد اعتزاله خلاص انتهت مهارته لكن أنا تاريخ".