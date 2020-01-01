الأهلي يقترب من التعاقد مع بانيجا قادمًا من إشبيلية الإسباني

تواجد اللاعب ضمن 7 لاعبين أبدى الأهلي رغبته في التعاقد مع أحدهم

قالت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن اللاعب إيفر بانيجا لاعب نادي إشبيلية الإسباني أصبح قريبًا من الانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت صحيفة "الرياضية" قد كشفت عن تواجد اللاعب ضمن 7 لاعبين أبدى الأهلي رغبته في التعاقد مع أحدهم خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

التقارير قالت أن عرض النادي الأهلي وصل إلى 7 ملايين يورو من أجل الحصول على عقد اللاعب من نادي إشبيلية والذي يمتد حتى نهاية الموسم.

وأكدت التقارير أن بانيجا لاعب خط الوسط الحالي في إشبيلية قد يُغادر إلى إسبانيا، حيث يتفاوض مع النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية، وأضافت أن اللاعب كان قد رفض عرض بوكا جونيورز من فترة، وقد يتجه للنادي العربي تحت قيادة كريستيان جروس.

ويرغب المدير الفني السويسري جروس في دعم خط وسط الفريق بسبب المعاناة التي مر بها الفريق خلال الدور الأول، وظهر حاجته إلى لاعب مميز في هذا المركز.

في سياق أخر، يُعد اللاعب البوسني زوكانوفيتش، مدافع الفريق، هو المرشح الوحيد حتى الآن لمغادرة الفريق فى الفترة الشتوية الجارية، ومازالت الإدارة الأهلاوية تعمل على تسويق عقده، وكانت الإدارة الحالية قد تعاقدت مع اللاعب في أغسطس الماضي قادماً من صفوف جنوى الإيطالي.

الجدير بالذكر أن إدارة النادي تُعاني من التخبط والخلافات الدائرة بين رئيس النادي أحمد الصائغ وعضو الشرف الذهبي الأمير منصور بن مشعل الذي كشف عن وجود أخطاء لا يمكن السكوت عليها في إدارة الصائغ.