الأهلي يٌفاضل بين 5 مدافعين أجانب والإدارة تميل لخيار عربي

المدير الفني الصربي للراقي يرغب في ضم محترف أجنبي من العيار الثقيل يلعب في مركز قلب الدفاع

شدد المدير الفني الصربي فلادان ميليوفيتش على ضرورة دعم الفريق بمدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، من أدل دعم دفاع الفريق.

صحيفة "الرياضية" أشارت إلى أن المدير الفني الصربي للراقي يرغب في ضم محترف أجنبي من العيار الثقيل يلعب في مركز قلب الدفاع.

وأكدت الصحيفة وجود 3 محترفين أجانب في الدوريات الأوروبية ضمن خيارات المدرب بجانب ثنائي عربي، ليتم الاستقرار على أحدهم.

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ومن المنتظر أن يقوم المدرب الصربي بحسم اللاعب الذي سيتم التعاقد معه، وتُفضل الإدارة أن يختار لاعبي عربي الجنسية لينسجم سريعًا مع الفريق.

وتضم قائمة الأهلي سبعة لاعبين أجانب، وهم اللاعب عمر السومة المهاجم الدولي السوري وزميله دجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر والثنائي البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب المحور ولوكاس ليما الظهير الأيسر ويوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري وألفيس ستاريش لاعب خط الوسط الدولي البوسني وزميله اللاعب ماركو مارين صانع الألعاب الألماني.

وتؤكد رغبة المدير الفني في التعاقد مع أجنبي جديد في مركز الدفاع رغبته في التخلي عن أحد هؤلاء اللاعبين.