الأهلي يعلن انتهاء أزمة كهربا بعد اعتذاره لموسيماني

اللاعب سيظهر مع الفريق بعد لقاء المريخ

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن اعتذار محمود كهربا لاعب الفريق، للمدرب بيتسو موسيماني على ما حدث منه الفترة الماضية.

كهربا سبق أن تعرض لعقوبة بالإيقاف وعدم المشاركة في المباريات لمدة شهر، بالإضافة لغرامة وصلت قيمتها إلى 200 ألف جنيه مصري.

ويأتي ذلك بعدما رفض مصافحة موسيماني بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ببطولة الدوري، حيث تحدث وقتها مع المدرب الجنوب أفريقي بطريقة غير لائقة.

ومن جانبه تواجد اللاعب اليوم، الأربعاء، بمقر تدريبات الأهلي قبل انتهاء عقوبته بـ3 أيام، من أجل الاعتذار لموسيماني ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إلى انتظام كهربا في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة المريخ السوداني القادمة بدوري أبطال أفريقيا.

ويأتي ذلك بعدما قام اللاعب ببرنامج تأهيلي بشكل منفرد طوال فترة الإيقاف، من أجل الحفاظ على لياقته تمهيدًا للعودة إلى الفريق مرة أخرى في أفضل صورة بدنية ممكنة.

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يذكر أن كهربا لعب مع الأهلي 38 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 12 هدف ولعب 5 تمريرات حاسمة.