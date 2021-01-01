الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع ساسي وزيزو .. وموقف محمود كهربا

هل يتفاوض الأهلي مع لاعبا الزمالك؟

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول مفاوضات ناديه مع أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي لاعبا نادي الزمالك، من أجل ضمهما إلى القلعة الحمراء، بالإضافة إلى موقف محمود عبد المنعم كهربا من العقوبة الموقعة عليه.

وكانت بعض الأنباء قد انتشرت خلال الأيام الماضية، حول وجود مفاوضات بين الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وزميله التونسي فرجاني ساسي، كما تردد أيضًا أن الأهلي قام بتخفيف عقوبة كهربا.

عبد الحفيظ رد على كل تلك التكهنات، حيث قال خلال تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "كهربا سيعود إلى تدريبات الأهلي بداية من يوم 4 إبريل المقبل، بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وذلك سيكون عقب مباراة الفريق أمام المريخ السوداني".

مدير الكرة بالأهلي تابع: "كل ما تردد حول كهربا مجرد اجتهادات صحفية، ولكن لا نعرف ما ينتظرنا غدًا، وشهر إبريل ممتلئ بالمباريات محليًا وقاريًا، لأننا نناف سعلى الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري والإفريقي".

ورد عبد الحفيظ على حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد سيد زيزو، حيث قال: "سمعت عن تلك الأمور ويقوم البعض بترديد هذا الكلام، ولكنه غير صحيح مطلقًا".

وواصل: "نحترم نادي الزمالك ومجلس إدارته وجهازه الفني على المستوى الرسمي، ولا نتعاقد مع أحد يرتبط بعقد مع ناديه سواء من قريب أو بعيد".

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واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "الأمر ينطبق على فرجاني ساسي أيضًا، لأنه قيمة فنية عالية مع الزمالك، ولا توجد مفاوضات معه، وأيضًا لا يوجد تكتم حول هذا الأمر، لأنه ليس في حسابات الأهلي من الأساس".