الأهلي يطير لمواجهة بلاتينيوم بـ20 لاعبًا وغياب حسين الشحات

يستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم 11 يناير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أعلن المدير الفني السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي غادرت القاهرة فجر الأربعاء، متجهة إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم ستارز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم 11 يناير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

ويستقبل البعثة في مطار هراري بزيمبابوي كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، اللذين سبقا البعثة إلى زيمبابوي.

وضمت القائمة 20 لاعبًا هم:

حراس المرمى : محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي.

خط الدفاع : أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، رامي ربيعة، ومحمود متولي.

خط الوسط : أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، جيرالدو، أجايي.

خط الهجوم : مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، ومحمود عبدالمنعم «كهربا».

وغاب عن قائمة الأهلي حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث خاض صباح اليوم تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة.

وغاب حسين الشحات عن مباراتي الأهلي الأخيريتين أمام مصر المقاصة، ونادي اف سي مصر؛ بسبب إصابته بإجهاد شديد في العضلة الضامة.

يذكر أن الأهلي يمتلك ست نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية، التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.