وليد سليمان نسر الأهلي بشهر ديسمبر

صاحب الـ35 عامًا قدم أداءً مميزًا خلال الشهر الماضي

اختار جمهور الأهلي المصري، وليد سليمان؛ جناح الفريق، ليحصل على جائزة أفضل لاعب من الشياطين الحمر بشهر ديسمبر الماضي.

وقع الاختيار على اللاعب خلال الاستفتاء الذي أطلقته الحسابات الرسمية للقلعة الحمراء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صاحب الـ35 عامًا شارك في ست مباريات خلال الموسم الماضي في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، بواقع 284 دقيقة، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

المارد الأحمر بديسمبر صعد إلى دور الـ16 من كأس مصر بالفوز أمام بني سويف بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وحقق انتصارين بدوري الأبطال أمام الهلال السوداني (2-1) وبلاتينيوم الزيمبابوي (2-0)، ضمن الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

أما في الدوري المحلي، فحقق العلامة الكاملة في أربع مباريات أمام وادي دجلة، حرس الحدود، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، حيث يتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 30 نقطة من عشر مباريات.

يذكر أن رفاق سليمان يستعدون حاليًا لمواجهة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من مجموعات البطولة الإفريقية، والمقرر إقامتها في 11 من الشهر الجاري.

المارد الأحمر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن النجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة، ومتفوقًا على الهلال في الأهداف، أما بلاتينيوم فيأتي بالمركز الأخير دون أي نقاط.