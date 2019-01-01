الأهلي يطير إلى تونس عقب مواجهة الجونة على متن طائرة خاصة

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي القوية

يطير النادي الأهلي المصري، إلى تونس صباح الغد الثلاثاء استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الملعب الأوليمبي برادس في تونس، مواجهة النجم الساحلي ونظيره الأهلي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة، حيث يسعى الثنائي لأخذ السبق في تحقيق أول 3 نقاط في مشوارهم بهذا الدور.

الأهلي يواجه الجونة اليوم الإثنين في الغردقة ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز عقب استئنافها بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وخصصت إدارة النادي الأهلي طائرة خاصة للفريق للسفر إلى تونس وهي نفس الطائرة الذي سافر عليها الفريق الأحمر إلى الجونة.

ويرغب الأهلي في توفير الراحة للاعبيه قبل مواجهة النجم الساحلي الهامة في مشواره بدوري أبطال إفريقيا، ورغبته في العودة إلى منصات التتويج في القارة السمراء.

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ويتواجد الأهلي في المجموعة بدوري أبطال إفريقيا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي ضمن المجموعة الثانية.

ويرغب الأهلي في انتزاع 3 نقاط هامة في بداية مشوارهم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خاصًة وأن النجم هو المنافس الأقوى في المجموعة.