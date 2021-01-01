الأهلي يطلب استضافة مجموعته الآسيوية في السعودية

الأهلي يسعى لاستغلال نظام البطولة من جانب الاتحاد الآسيوي

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي السعودي، رفع طلبًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، يطلب فيه التقدم بطلب إلى الاتحاد الآسيوي، لاستضافة مباريات مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الأهلي يقع في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم أيضًا الدحيل القطري والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن النادي الأهلي يرغب في خوض مباريات مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا داخل المملكة العربية السعودية، استغلالًا لنظام البطولة الذي أقره الاتحاد الآسيوي.

جاء ذلك بعدما أعلن نادي الشرطة العراقي عن دخوله رسميًا في المنافسة لاستضافة منافسات نفس المجموعة في العراق، على أن تقام المباريات في مدينة البصرة العراقية.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد حدد يوم 15 فبراير الجاري، كآخر موعد لاستقبال طلبات الأندية التي ترغب في استضافة مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

يأتي قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حرصًا على سلامة جميع الفرق التي ستخوض مبارياتها بالبطولة القارية، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".