الأهلي يصدر بيانًا رسميًا بشأن عودة الدوري السعودي

بيان رسمي من النادي الأهلي السعودي

أصدر النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا، موجهًا إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وميلويفيتش المدير لفني للفريق.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت أمس عن موعد عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس المقبل بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

وجاء البيان على النحو التالي: "قدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله بن معتوق مؤمنة، خالص شكرها وتقديرها لسمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل".

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وأضاف: "بعد قرار رفع تعليق النشاط الرياضي بداية من يوم الأحد 29 شوال الموافق 21 يونيو الجاري، مع حرص سموه الشديد على سلامة كافة أبنائه الرياضيين، واستمرار الأنشطة الرياضية بالمملكة العربية السعودية وعودة مسابقاتها بداية من الرابع من أغسطس المقبل".

وأردف: "ويؤكد النادي الأهلي وبالتنسيق مع وزارة الرياضة وكافة الاتحادات الرياضية المختلفة، اتخاذه لكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل كافة منشآت النادي، حرصًا على سلامة جميع منسوبيه في كافة الألعاب والمناشط".

وأضاف: "كما قدمت الإدارة شكرها للجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، على متابعته الدقيقة والمستمرة، للجاهزية البدنية للاعبين خلال فترة توقف المسابقات الحالية".

وتابع: "كما ثمنت إدارة النادي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وقفتهم مع النادي والتزامهم التام بتعليمات الجهازين الفني والإداري، خلال المرحلة الماضية، للوصول إلى أفضل جاهزية بدنية ممكنة قبل عودة تدريبات الفريق الأول الجماعية".

واختتم: "وتمنى مجلس الإدارة من داعمي النادي الأهلي وجماهيره الوفية والإعلاميين، الوقوف ومؤازرة الفريق في هذا الوقت العام من عمر المنافسات المحلية والآسيوية، لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم بتحقيق البطولات وحصد المنجزات بإذن الله تعالى".