أخبار الأهلي اليوم | ترحيب إدواردو وتعديلات القائمة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 12 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 12 يونيو 2020 ...

تفاصيل عرض الأهلي لإدواردو .. واللاعب يرحب

يسع مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، بكل قوة للتعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الهلال السعودي ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر.

البرازيلي كان قد انضم للزعيم في صيف عام 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يوقع على عقود التجديد مع الزعيم. " اقرأ التفاصيل "

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تقارير: منصور بن مشعل يتدخل لحسم تعاقد الأهلي مع إدواردو

يبدو وأن مفاوضات الأهلي مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال تسير بشكل جيد، حيث يقترب من الانتقال إلى صفوف الراقي بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد إدواردو مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، واستقر مسؤولي الزعيم على عدم التجديد مع اللاعب البرازيلي، بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو. " اقرأ التفاصيل "

حارس الهلال ومهاجم "متوفي" .. أين رفاق السومة في أول مباراة له مع الأهلي؟

عندما توجه سؤالًا إلى أحد المهتمين أو المتابعين بشكل كبير للدوري السعودي، من هو أفضل مهاجم مر على البطولة خلال السنوات العشر الأخيرة، لابد وأن يذكر اسم السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي ضمن القائمة، وقد يكون على رأسها.

ويعد عمر السومة واحدًا من أهم أساطير النادي الأهلي عبر التاريخ، نظرًا للأرقام القياسية التي حققها، بالإضافة إلى أهدافه التاريخية والحاسمة، والتي مازالت متعلقة بأذهان جماهير الراقي. " اقرأ التفاصيل "

تقرير فني يُجري تعديلات في قائمة الأهلي السعودي

تنتظر إدارة النادي الأهلي السعودي التقرير الخاص الذي سيقدمه المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش من أجل تقييم اللاعبين.

صحيفة "الشرق الأوسط" قالت أن فلادان سيقدم تقريرًا فنيًا مفصلاً عن احتياجاته قبل بداية التحضيرات للموسم المقبل بعد متابعته لعدد كبير من مباريات الفريق خلال الموسم الرياضي الحالي وعدد من مباريات الموسم الماضي. " اقرأ التفاصيل "