الأهلي يرفض التفريط في أحمد فتحي بعد محاولات بيراميدز لضمه

الأهلي يتمسك بأحمد فتحي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي يرفض التفريط في أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان فتحي قد ابتعد بشكل كبير عن تشكيل الأهلي مع المدير الفني السابق الأوروجوياني مارتن لاسارتي، قبل أن يظهر مع فايلر في أول مباراة أمام كانو سبورت.

ورفض الأهلي بيع أحمد فتحي لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، متمسكًا باللاعب خاصًة وأنه من أصحاب الخبرة داخل الفريق.

سيتم إغلاق باب قيد الصفقات في الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء، وأن الأهلي رفض التفريط في اللاعب بأي ثمن خلال الفترة الأخيرة.

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وأشارت التقارير أن فتحي لم يتلق عرض بيراميدز فقط بل أكدت على وجود عروض عربية تسعى لضم فتحي من الأهلي خلال الفترة الحالية.