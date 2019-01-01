الخطيب يبعث رسالة لمؤمن زكريا بحضور أعضاء الأهلي

الخطيب يفتخر بما حققه أبناء الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن فخره بلاعبي الفريق في الفترة الأخيرة بعد تحقيق البطولات والإنجازات خلال المواسم الأخيرة.

ويسعى الأهلي في الموسم الحالي لتحقيق البطولات والعودة إلى منصة التتويج الإفريقية مرة أخرى بعد غياب طويل خلال السنوات الماضية.

وقال الخطيب في حفل أقيم بفرع مدينة نصر للنادي الأهلي: "سعيد بما حققه أبناء النادي الأهلي في الفترة الأخيرة من نجاحات وبطولات".

وخلال الحفل دعم النادي الأهلي اللاعب مؤمن زكريا بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عرض القائمين على الحفل فيديو به أهدافه.

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وطالب الخطيب خلال الحفل من الحاضرين الوقوف وإرسال تحية لمؤمن زكريا الذي سيسافر ألمانيا استعدادًا للخضوع للعلاج.