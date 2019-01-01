الأهلي يحذر النجم الساحلي بسبب كوليبالي

النجم الساحلي تعاقد مع كوليبالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد مسئولي الأهلي المصري، لنادي النجم الساحلي التونسي، على عدم صحة تعاقدهم مع الإيفواري سليماني كوليبالي المهاجم الذي هرب مؤخرًا.

وكان النجم الساحلي قد أعلن مؤخرًا عن التعاقد مع كوليبالي لتدعيم الهجوم في الموسم الجديد، اقتناعًا بإمكانيات اللاعب وما ظهر به مع الأهلي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي أكد للنجم الساحلي على حصولهم على أحكام نهائية ضد كوليبالي ومنحه حتى 24 يونيو المقبل لتنفيذ المستحقات الصادرة ضده وهي مليون و450 ألف دولار.

وأكدت التقارير أن الحكم ضد كوليبالي واجب النفاذ ولا يصلح الاستئناف ضده بأي شكل من الأشكال، حيث يجب تقدم ما يفيد بالسداد لرفع الإيقاف عنه.

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وكان كوليبالي قد قدم مستوى أكثر من رائع مع الأهلي في الفترة الذي تواجد بها، ولكن هرب ورحل عن الفريق فجأة دون وضوح الأسباب.