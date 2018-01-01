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الأهلي يجهز دجانيني لمواجهة الهلال

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عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

بدأ دجانيني تفاريس، مهاجم أهلي جدة السعودي، المشاركة في تدريبات الفريق مساء أمس الخميس، استعدادًا للعودة للتواجد في تشكيل العالمي.

وكان دجانيني غاب عن أهلي جدة لفترة في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأخلت بهجوم الأهلي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأهلي يسعى لتجهيز دجانيني لمواجهة الهلال الخميس المقبل في منافسات الدوري السعودي.

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ويواجه الأهلي نظيره الشباب، ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين غدًا السبت.

ويسعى الأهلي لإيقاف نزيف النقاط في الفترة الأخيرة بتحقيق الفوز في مباراتين قويتين أمام الشباب ومن ثم الهلال.

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وتعادل الأهلي مع نظيره الفيحاء والرائد على التوالي، وأيضًا أمام وفاق سطيف الجزائري بالبطولة العربية حيث أي سقوط للأهلي قد يرحل جويدي على إثرها.

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