الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل استئناف دوري أبطال آسيا

الأهلي يفقد أحد أهم لاعبيه في دوري أبطال آسيا.

تلقى النادي الأهلي السعودي، ضربة قوية، قبل استئناف مباريات دوري أبطال آسيا، المقرر لها منتصف شهر سبتمبر الجاري في قطر، بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن النادي الأهلي سيفقد خدمات حارسه ياسر المسيليم في مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أبها الأخيرة.

ياسر المسيليم غادر مباراة الأهلي وأبها، في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، بعد شعوره بالإصابة، ليشارك بدلًا منه الحارس الثالث محمد الربيعي.

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الصحيفة أكدت على أن ياسر المسيليم يعاني من إصابة بتمزق من الدرجة الثانية، سيجعله يغيب لمدة لن تقل عن 3 أسابيع قادمة، وبالتالي لن يلحب بمباريات الفريق في دوري أبطال آسيا.

الأهلي يقع بالمجموعة الأولى، والتي تضم الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي، واستقلال طهران الإيراني، حيث يتصدر الراقي المجموعة، بعد التعادل مع الوحدة والفوز على استقلال.

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ويفتتح الأهلي مبارياته يوم الإثنين المقبل 14 سبتمبر، بالجولة الثالثة، بمواجهة الشرطة العراقي، حيث توقفت البطولة في مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".