الأهلي يتخلى عن زوكانوفيتش في يناير بموافقة جروس

كان أهلي جدة قد ضم زوكانوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

أكدت تقارير صحفية سعودية مُقربة من النادي الأهلي السعودي استقرار الإدارة بالاتفاق مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق على التخلي عن اللاعب البوسني زوكانوفيتش.

وكان أهلي جدة قد ضم زوكانوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل تدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد وتحقيق انطلاقة مميزة.

تقارير صحفية "الرياضية" أشارت إلى أن السويسري جروس، وافق على رحيل اللاعب نظرًا لعدم تقديم إضافة لدفاع الفريق خلال الفترة الماضية ومن المنتظر التخلي عنه خلال الميركاتو الشتوي المُقبل.

وواصلت التقارير لتشير إلى أن المدير الفني سيُحدد بديل زوكانوفيتش، ليكون الأجنبي السابع الذي يعوِّض مكانه بعد مشاهدته وضع الفريق خلال المباريات المقبلة.

جروس من المتوقع أن يعتمد على الثنائي المحلي محمد خبراني، وعبد الباسط هندي في مركز قلب الدفاع، إضافة إلى وجود محمد الفتيل.

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كما ينتظر الجهاز الفني بالأهلي عودة اللاعب معتز هوساوي الذي دخل التدريبات الجماعية، ويُنتظر إشراكه في المباريات الرسمية بشكل تدريجي.

يُذكر أن زوكانوفيتش مثل منتخب البوسنة والهرسك في 36 لقاء دولي منذ اللقاء الأول في 2012، وكان في التشكيلة الأولية التي ستلعب مونديال 2014 بالبرازيل، ولكن لم ينضم بسبب مشاكل في التأشيرة حرمته من معسكر الفريق الإعدادي قبل البطولة.