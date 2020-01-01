الاتفاق يستبدل أزارو بمهاجم النجم الساحلي

عرض رسمي من النادي السعودي لضم المهاجم التونسي

كشف موقع فووت 24 التونسي عن تقديم نادي الاتفاق السعودي عرض لضم كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي بدءًا من الموسم القادم.

النادي السعودي يبدو وأنه قرر استبدال المهاجم المغربي وليد أزارو المعار له من النادي الأهلي المصري منذ يناير الماضي بالمهاجم التونسي، خاصة مع صعوبة المفاوضات لتمديد عقد أزارو حتى نهاية الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الموقع التونسي أوضح أن عرض فارس الدهناء يُقدر بنحو 1.5 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن إدارة النجم برئاسة رضا شرف الدين رفضته وطالبت برفعه إلى 2.5 مليون دولار للتخلي عن المهاجم صاحب الـ10 أهداف في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم خلف الهداف جاكسون موليكا بثلاثة أهداف.

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وكانت إذاعة موزاييك التونسية قد أكدت أن النجم الساحلي بات مرحبًا بفكرة التخلي عن العريبي بهدف توفير الأموال المطلوبة لتسديد المستحقات الخاصة بعقوبة مهاجم الفريق سليمان كوليبالي لصالح الأهلي، والمقدرة بـ1.4 مليون دولار، خاصة أن الاتحاد الدولي ألزمه بالسداد في مدة لا تتجاوز الـ45 يومًا وإلا سيواجه عقوبات كبيرة.