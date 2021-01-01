الأهلي والزمالك: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، بملعب القاهرة..

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الأهلي 0 × 0 الزمالك

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1' الفرصة الأولى الخطيرة للأهلي.. عرضية أرضية من أيمن أشرف إلى محمد شريف في منطقة الستة أمتار، ولكن بغرابة شديدة تأتي تسديدة الأخير بجوار المرمى بأمتار.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الزمالك

يلعب المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - شيكابالا

مروان حمدي

تشكيل الأهلي

يلعب المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

علي لطفي

أيمن أشرف - رامي ربيعة - بدر بانون - محمد هاني

أليو ديانج - عمرو السولية

حسين الشحات - محمد مجدي قفشة - طاهر محمد طاهر

محمد شريف

على الجانب الآخر، الأهلي سيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، ويسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري للعودة إلى القمة، ولكنه سيعاني بشكل كبير بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا وستفقده العديد من العناصر الهامة في مباراة القمة.

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الفارس الأبيض يدخل اللقاء، بشعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، كما يريد الثأر من الهزيمة الأخيرة له أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي، وليستمر في صدارة جدول الدوري، بحثًا عن لقبه الثالث عشر.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد لعب 14 مباراة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز بملعب القاهرة الدولي.