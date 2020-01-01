الأهلي يرفض العرض المصري لضم بلايلي، ولهذا الترجي أقرب لاستعادته

الجناح الجزائري ارتبط بالانتقال للأهلي المصري

أجرى حفيظ بلايلي مداخلة مطولة مع برنامج الديوانية المذاع عبر القنوات السعودية الرياضية أكد خلالها أن نجله وموكله "يوسف بلايلي" جاهز تمامًا للعودة إلى السعودية ومواصلة مشواره مع فريقه الأهلي السعودي.

ويأتي ذلك بعد أيام من الحديث عن انتهاء علاقة اللاعب الجزائري بالنادي السعودي واقترابه من الانتقال لصفوف الأهلي المصري، خاصة في ظل امتناع بلايلي عن العودة إلى حدة أكثر من مرة رغم توفير الأهلي السعودي طائرة خاصة لإعادته.

الوكيل تحدث عن كواليس وتطورات الموقف قائلًا "بلايلي يرغب بالاستمرار مع الأهلي السعودي، تأخر عودته إلى جدة كان بسبب إصابته بفيروس كورونا وإلغاء رحلته من السلطات الجزائرية، لكنه تعافى الآن تمامًا وأصبح جاهزًا للعودة، وأطلب من النادي اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستعادته".

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أضاف "حدثت مفاوضات مع الأهلي المصري وكنا نتحدث مع إدارة أهلي جدة عبر وسيط بعد رفضهم الحديث معي، وقد كانت هناك موافقة على إعارة اللاعب في البداية لكن المسؤولين غيروا رأيهم قبل يومين ورفضوا عروض الإعارة مفضلين بيع العقد نهائيًا، نحن تفاوضنا مع الأهلي المصري لكن لم نصل لاتفاق حول التفاصيل المالية".

"أكرر أن بلايلي تحت أمر الأهلي السعودي، حال أرادوا استمراره معهم الموسم القادم فهو جاهز للعودة والانخراط في التدريبات فورًا، وحال قرروا بيع عقده لأي نادٍ آخر سندخل في المفاوضات ونتحدث".

من جانبه، أكد الإعلامي السعودي عبد الله عبيد أن أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز من مصر أرادت التعاقد مع بلايلي لكن اللاعب يرغب بارتداء القميص الأحمر، مشيرًا إلى أن بيراميدز هو الوحيد الذي تقدم بعرض لشراء اللاعب وليس استعارته.

مضيفًا "الأهلي المصري عرض ضم بلايلي بالإعارة مقابل مليون يورو، لكن الأهلي السعودي رفض تمامًا وأكد على رغبته بيع العقد نهائيًا مقابل 4 ملايين يورو، وهنا تراجع الفريق المصري لعدم ثقته في انضباط اللاعب".

"الأخبار الجديدة هي أن الترجي دخل في خط المفاوضات خلال الساعات الأخيرة، الفريق التونسي مازال لديه مبلغ مستحق من صفقة انتقال بلايلي للأهلي السعودي لم يُسدد بعد، ولذا إدارة أهلي جدة تُرحب بإعادة اللاعب إلى فريقه مقابل التنازل عن المبلغ المتبقي من قيمة الصفقة الأولى بجانب مبلغ آخر، مما يجعل الترجي هو الأقرب لحسم الصفقة لصالحه حاليًا".

يُشار إلى أن الدولي الجزائري المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019 ارتدى قميص الفريق السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، ولكن الأهلي لم يستفد منه جيدًا رغم دفعه ما يقرب من ثلاثة ملايين يورو للحصول على خدماته من الترجي التونسي.