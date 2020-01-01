رسميًا | لا يحتاج لتدخل جراحي .. الأهلي يعلن مدة غياب السومة عن الملاعب

العقيد يغيب عن وديتي منتخب سوريا

كشف النادي الأهلي السعودي والاتحاد السوري لكرة القدم، عن تفاصيل إصابة المهاجم السوري عمر السومة، ومدة غيابه عن الملاعب.

السوري شعر ببعض الآلام عقب مواجهة فريقه أمام العين، بالجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أحرز بها ثلاثة أهداف "هاتريك".

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وأوضح الراقي أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها السومة، أثبتت معاناته من بعض الآلام في الركبة، يحتاج على إثرها علاج وتأهيل لمدة أسبوع، يعود بعده للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأصدر الاتحاد السوري لكرة القدم، بيانًا رسميًا، جاء فيه: " بعد التواصل مع السومة أفاد بشعوره بألم في ركبتيه، أشده في ركبة قدمه اليسرى مما اضطره إلى مراجعة المستشفى، وخضع لرنين مغناطيسي، وتبين وجود تضيق في المسافة المفصلية مع تمزق بسيط في الغضروف الهلالي الأنسي".

وأضاف: "لكنه لا يحتاج إلى تدخل جراحي، وإنما يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع".

وبذلك يغيب العقيد عن وديتي منتخب بلاده أمام أوزباكستان والأردن، المقرر إقامتهما يومي 12 و16 من نوفمبر الجاري، بمدينة دبي الإماراتية.