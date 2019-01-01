الأهلي يُحدد مواعيد عودة إكرامي وسعد ومحمد محمود للتدريبات الجماعية

الأهلي يُواصل تدريباته لمباراة دوري أبطال أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حدد الأهلي مواعيد عودة نجومه المصابين، سعد سمير وشريف إكرامي ومحمد محمود، للتدريبات الجماعية تمهيدًا لمشاركتهم في المباريات.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن حارس المرمى سيعود للمران الجماعي مع زملائه خلال أسبوعين، بعدما كان قد أجرى جراحة لإزالة بعض العظام الزائدة من الركبة في ألمانيا.

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وأكد النادي أن إكرامي يُنفذ برنامجه التأهيلي يوميًا ويسير بشكل أكثر من رائع في عملية تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة بقوة في تدريبات الكرة.

ويُنفذ سعد سمير حاليًا المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد عودته من ألمانيا لعلاج إصابته في الركبة، ومن المتوقع أن ينضم للمران الجماعي خلال 3 أسابيع.

أما بخصوص محمد محمود الذي ضمه الأهلي من بتروجيت خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، فقد صرح مصدر في الجهاز الفني أن اللاعب بات قريبًا من العودة، إذ من المتوقع انضمامه للتدريبات الجماعية بعد شهر.

مضيفًا للموقع الرسمي للأهلي " اللاعب يسير بشكل أكثر من رائع في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي، وبات في حاجة إلى شهر فقط لإعلان جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية".

يُذكر أن الأهلي يُواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع بره" من جنوب السودان ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.