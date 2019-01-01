السولية وهاني يختاران علي معلول لجائزة "نسر الموسم" في الأهلي

نجما الوسط والدفاع يختاران الظهير الأيسر كأفضل لاعب في الأهلي للموسم الماضي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختار عمرو السولية ومحمد هاني لاعبي وسط ودفاع الأهلي زميلهما علي معلول لجائزة نسر الموسم في النادي.

وطلب الحساب الرسمي للأهلي على تويتر من جماهيره اختيار أفضل لاعب في الفريق لموسم 2018-2019، وهي الجائزة المسماة "نسر الموسم".

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وشارك السولية باختيار معلول صاحب الـ8 أهداف مع الأهلي في الموسم، ومحرز هدف الفوز على الزمالك في آخر مباريات الفريق في البطولة.

وبعد ساعات، وافق محمد هاني الظهير الأيمن للمارد الأحمر زميله السولية واختار أيضًا معلول للجائزة.

ورد اللاعب التونسي على زميليه بترشيحهما للجائزة، مطلقًا على هاني لقب مستقبل الأهلي.

يُذكر أن معلول لعب دورًا بارزًا في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري على حساب الزمالك، ورغم هذا استبعد الظهير الأيسر من قائمة منتخب تونس التي شاركت في كأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر بناءً على حسابات فنية خاصة بالمدرب آلان جيريس، وقد نال القرار انتقادات واسعة من الجمهور والإعلام التونسي.