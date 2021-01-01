بعد المطالبة بإبعادهما .. هل العويس وهوساوي سبب إخفاقات الأهلي؟

الجماهير صبت غضبها على الثنائي محمد العويس ومعتز هوساوي

حالة لا يحسد عليها مر بها النادي الأهلي السعودي خلال الفترة الماضية، بسبب سوء نتائج الفريق التي جعلته بعيدًا عن المنافسة على صدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى انطلاقته غير الجيدة ببطولة دوري أبطال آسيا، مما دفع الجماهير لاتهام بعض اللاعبين بأعينهم، بالتسبب في تلك النتائج، على رأسهم الحارس محمد العويس والمدافع معتز هوساوي.

حالة من الغضب انتابت جماهير النادي الأهلي مؤخرًا، وجعلهم يهاجمون لاعبي الفريق، أبرزهم الثنائي محمد العويس ومعتز هوساوي، البعض يرى أن مستوى العويس أصبح في هبوط، بالإضافة إلى معتز هوساوي الذي لم يستعيد مستواه المعهود، بعد العودة من الإصابة التي تعرض لها.

وتزايدت المطالبات خلال الفترة الماضية، بضرورة جلوس الثنائي على مقاعد البدلاء، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق، وابتعاده عن المنافسة، وكأن الحل أصبح في إبعادهما عن الفريق.

بالطبع كل ما يقوله الجماهير عن لاعبي الفريق نابع من حبهم وحرصهم على مصلحة الفريق، ولكن قد يكون هناك أسباب وراء عدم ظهور اللاعبين بالمستوى المنتظر منهم.

ماذا قدم الثنائي محمد العويس ومعتز هوساوي؟ وهل يستحق الثنائي أن يتم اتهامهما بالتسبب في النتائج السلبية للفريق؟ هذا ما سنستعرضه خلال السطور التالية..

محمد العويس

حارس النادي الأهلي، ويعد واحدًا من أهم وأفضل حراس المرمى في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، ويقدم مستويات مميزة منذ سنوات مع الراقي، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية التي كانت ترغب في ضمه بأي طريقة.

خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، لعب محمد العويس مع الأهلي في 3 مباريات، وتصدى لـ20 فرصة محققة، وتلقت شباكه 6 أهداف، وخرج من مباراة واحدة بدون تلقي أهداف.

أما في الدوري السعودي، فلعب العويس 19 مباراة، تصدى لـ67 فرصة محققة، وأمسك بالكرة 7 مرات، واستقبل 39 هدفًا، منها 9 أهداف من ركلات جزاء، وخرج في مباراة واحدة بدون تلقي أهداف.

معتز هوساوي

يعد هوساوي واحدًا من أهم عناصر النادي الأهلي خلال السنوات الماضية، نظرًا لما يمتلكه من قدرات دفاعية مميزة للغاية، أبرزها القوة البدنية والسرعة، بالإضافة إلى استخلاص الكرة دون ارتكاب أخطاء، ولكنه تعرض لإصابة طويلة، ومنذ عودته لم يقنع الجماهير، ولم يقدم المستوى المعهود منه.

اقرأ أيضًا .. فيديو | أرقام فلكية .. الكشف عن ديون الأهلي التي ستطيح بالإدارة

ببطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، لعب هوساوي 20 مباراة، استخلص الكرة 72 مرة من الخصوم، واعترض الكرة 9 مرات، واعترض الخصوم 34 مرة، وارتكب 16 خطأ.

أما في بطولة دوري أبطال آسيا، لعب هوساوي 3 مباريات، استخلص الكرة 9 مرات، واعترضها مرة واحدة، واعترض هجمات الخصوم 8 مرات، وارتكب الأخطاء 3 مرات.

كرة القدم لعبة جماعية

وفي النهاية يجب على الجماهير أن تدرك بأن لعبة كرة القدم هي لعبة جماعية، إذا أخفق شخص فالجميع مسؤول عن هذا الإخفاق، وإذا نجح الفريق في تحقيق فوز أو بطولة، فهذا ينسب للجميع وليس للاعب سجل هدف أو منع هدف.

المطلوب من جميع الجماهير هو مساندة اللاعبين في جميع الأحوال، في الخسارة قبل الفوز، من أجل قيادتهم لتحقيق الانتصارات والبطولات.