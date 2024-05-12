جورج جيسوس .. صائد الأرقام القياسية الذي أعاده الهلال ليُدخله التاريخ!

المدرب يحظى بموسم مذهل، ولكن!

SHAHID

تُوج جورج جيسوس مع الهلال رسميًا بلقب دوري روشن السعودي، ليُضيفه إلى كأس السوبر، ومازال بإمكانه حصد الثلاثية التاريخية بالفوز على النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ولم يتوقف المدرب البرتغالي هنا بل حقق مجموعة من الأرقام القياسية الملفتة.

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الهلال وصل إلى 89 نقطة بانتصاره على الحزم، وهو أعلى رصيد نقطي لفريق خلال موسم واحد من الدوري السعودي، وهو الأكثر تحقيقًا للفوز بـ24 انتصارًا، والأقوى هجومًا بـ95 هدفًا، وقد أفلت منه إنجاز الأقوى دفاعًا في تاريخ الدوري باستقباله 20 هدفًا.

الهلال تحت قيادة جيسوس لم يخسر أبدًا في الدوري، ويحتاج لتجنب الهزيمة في المباريات الثلاثة الأخيرة ليكون الفريق الوحيد في تاريخ الدوري السعودي الذي حقق اللقب المحلي دون خسارة مرتين، إذ سبق أن فاز به دون خسارة موسم 2010-2011 وتلاه الشباب موسم 2011-2012 وسبقهما الاتفاق موسم 1982-1983.

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المدرب المخضرم لم يكتف بذلك، بل حقق رقمًا قياسيًا بالفوز في 34 مباراة متتالية في جميع البطولات المحلية والخارجية، ورغم اختلاف المصادر حول ترتيب الزعيم في تلك القائمة إلا أنه يبقى إنجازًا فريدًا والأكيد أنه الأول سعوديًا وآسيويًا وعربيًا، تلك السلسلة لم يُوقفها سوى العين الإماراتي في مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا التي قد تُوصف بالنقطة السوداء الوحيد في ملف موسم 2023-2024 الناصع البياض.

المثير أن جيسوس مدرب اعتاد تحقيق الأرقام القياسية أينما ذهب، قد نصفه بالبرتغالي صائد الأرقام! وقد بدأ تلك "الهواية" مبكرًا جدًا حين جعل فريق براجا عام 2008 أول فريق برتغالي يفوز بلقب كأس إنترتوتو الأوروبية، وكانت النسخة الأخيرة من البطولة.

رحل جيسوس إلى بنفيكا ولم ينقطع أبدًا عن الأرقام القياسية، إذ كانت ولايته الأولى عامرة بها، فقد منح الفريق لقبه الأول في الدوري المحلي بعد غياب 5 سنوات، ولم يتلق سوى خسارتين وسجل 78 هدفًا، وفي الموسم التالي جعل بنفيكا يُحقق الفوز لأول مرة في قلب ألمانيا بهزيمة شتوتجارت 2-0 في الدوري الأوروبي.

جيسوس مع بفنيكا خلال موسم 2010-2011 لم يكتف فقط بالإنجاز في أرض الألمان، بل أصبح صاحب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ بنفيكا برصيد 16 انتصارًا، وقد تخطى رقم المدرب جيمي هاجان الذي حققه موسم 1972-1973.

جيسوس أظهر مع بنفيكا كذلك تفوقه في مباريات الديربي، حيث أصبح بانتصاره على سبورتينج لشبونة 3-1 في ديسمبر 2012 المدرب الأكثر نجاحًا في الديربي المثير بواقع 7 انتصارات من 10 مباريات، متخطيًا رقم توني أوليفيرا بـ6 انتصارات من 10 مباريات.

انتقل جيسوس إلى نادي سبورتينج لشبونة، الغريم التقليدي لبنفيكا، صيف 2015 وفي موسمه الأول حقق رقمًا قياسيًا جديدًا بجمع 86 نقطة في الدوري، ورغم حلوله ثانيًا خلف فريقه القديم إلا أنه كان أعلى رصيد نقطي لسبورتينج في الدوري البرتغالي خلال موسم واحد.

جيسوس عاش تجربة مثيرة في أمريكا الجنوبية مع فلامنجو البرازيلي، ورغم الانتقادات العنيفة في بداية تعاقده مع الفريق إلا أنه نال احترام الجميع بعد قيادة فلامنحو للفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2019، وقد كان أول مدرب أجنبي يُحقق لقبًا قاريًا لنادٍ في البرازيل، وثاني مدرب غير أوروبي يفوز بالبطولة العريقة.

المدرب صاحب الـ69 عامًا هو بالمناسبة رابع مدرب برتغالي يفوز بلقب قاري خارج بلاده، إذ سبقه آرتورو هوجو ومانويل جوزيه وجوزيه مورينيو.

تُرى هل اكتفى جيسوس بذلك؟ بل تُوج بالدوري المحلي في البرازيل وأصبح أول مدرب من خارج أمريكا الجنوبية يُحقق هذا الإنجاز، وثاني مدرب أجنبي يفوز بالدوري في بلاد السامبا، الأول هو الأرجنتيني كارلوس فولانتيه عام 1959، وهو أول مدرب برتغالي يفوز بالدوري المحلي في بلد من أمريكا الجنوبية.

وفي آخر تجاربه قبل العودة للهلال، قاد جيسوس فيناربخشه للفوز بكأس تركيا 2022-2023 وهو أول لقب للفريق منذ كأس السوبر التركي عام 2014.

يبدو أن فهد بن نافل وإدارة الهلال أرادت تحطيم كل الأرقام القياسية هذا الموسم ولذا تعاقدت مع الرجل المناسب لتلك المهمة!

SHAHID