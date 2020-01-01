العويس يغيب 3 أسابيع - تطورات مصابي الأهلي

5 مصابين في الراقي يتحدث الطبيب عن حالتهم

كشف الجهاز الطبي لنادي أهلي جدة السعودي تطورات الحالات البدنية للاعبي الفريق المصابين، حيث تأكد بشكل رسمي غياب حارس المرمى محمد العويس لمدة ثلاثة أسابيع عن الملاعب.

الطبيب الراقي أوضح أن مهند عسيري وصل أول أمس الأحد إلى مدينة جدة قادمًا من مدينة دبي، بعد أن قام بمراجعة الجراح فيليب لاندرو، الذي أجرى له عملية تنظيف الركبة في 22 من يناير الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ عسيري في تنفيذ برنامجه التأهيلي، على أن يستمر لمدة ثمانية أسابيع.

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على جانب آخر، كشفت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الحارس العويس تعرضه لكسر في إصبع اليد، ويحتاج لتثبيت لمدة ثلاثة أسابيع، يغيب خلالها عن المشاركة في التدريبات والمباريات.

أما بشأن اللاعب محمد خبراني فواصل برنامجه العلاجي بعدما تعرض لتمزق من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية، أثناء مواجهة فريقه أمام الفتح، ومن المنتظر أن يبدأ برنامجه التأهيلي بعد عشرة أيام.

وفي الإطار نفسه، أكمل اللاعب معتز هوساوي برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها، وسيخضع لبرنامج لياقي تحت إشراف مدربي اللياقة البدنية، لوقايته من تكرار الإصابات.

وأخيرًا بدأ اللاعب يوسف الحربي برنامجه التأهيلي، الذي سيستمر لمدة عشرة أيام، بعدما تعرض لتمزق عضلي في مواجهة النصر.

يذكر أن الراقي يستعد لمواجهة التعاون غدًا الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المحلي.

ويحتل الفريق الجداوي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق خمس نقاط عن الوصافة، و13 نقطة عن الصدارة، أما سكرى القصيم فيأتي بالمركز الثامن برصيد 29 نقطة.