محسن صالح: الأهلي لا يحاسب بالقطعة ولم أطلب رحيل أحد

رئيس لجنة التخطيط للقلعة الحمراء يؤكد أن ترشيح لاعبين للجهاز الفني ليس من اختصاصاته

نفى محسن صالح؛ رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي المصري، ما تردد عن ترشيحه لاعبين للانضمام إلى الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، مؤكدًا أن هذه المهمة ليست من اختصاصاته.

وتم نقل بعض التصريحات خلال الأيام الماضية على لسان رئيس لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، إلا أنه أكد عدم صحتها باستثناء حواره على قناة النادي الأهلي.

صالح قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "بوضوح شديد لم تصدر مني أي تصريحات لأي منبر إعلامي باستثناء ما تحدثت به لقناة الأهلي بالصوت والصورة خلال الأيام السابقة، عدا ذلك كلها تصريحات غير صحيحة بالمرة ولست مسؤولًا عنها، فأنا أعمل ضمن منظومة كبيرة لها تاريخ في الإدارة".

وأضاف: "نظام العمل بالأهلي معروف للجميع، وأنا لم أتِ للإدلاء بتصريحات والتقاط الصور، بل جئت للعمل وخدمة النادي، وحال رغبتي في التعامل مع وسائل الإعلام سيكون من خلال المنابر الإعلامية الرسمية للنادي، وهي التي تقوم بدورها بالتنسيق مع الوسائل الإعلامية الأخرى".

رئيس لجنة التخطيط تابع: "كذلك قيل أنني اجتمعت مع السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني، وهذا غير صحيح، فالجهاز الفني لديه ارتباطات رسمية مهمة خلال الفترة المقبلة، يرتب لها بطريقته، وهذا هو الأهم ولم يكن مناسبًا ولا صحيحًا أن تقوم اللجنة بالتحدث مع الجهاز في هذا التوقيت، وكل هذه الأمور تتم بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب؛ رئيس النادي، وليست مدرجة في جدول أعمال اللجنة خلال هذه الفترة".

منتخب مصر يعلن: إصابة حمدي فتحي بقطع في الغضروف

واستطرد: "البعض أشار إلى أنني قمت بترشيح بعض اللاعبين للانضمام للفريق وآخرين للرحيل، وهذا لم يحدث أيضًا لا من قريب أو بعيد، والجهاز الفني هو من يطلب ضم هذا اللاعب أو ذاك، وفقًا للاحتياجات الفنية التي يراها، واللجنة تدرس طلبه وتعمل على توفير كل احتياجاته، لكن لا رئيس اللجنة ولا أعضاؤها يرشحون لاعبين بأعينهم".

واختتم: "هناك نظام ثابت في النادي الأهلي على مدار تاريخه، وهو قيام كل فرد بدوره وفقًا لصلاحياته دون التدخل في عمل الآخر، وفي نهاية الموسم يتم تقييم الأمور، والكل يعلم أن الأهلي مختلف ولا يوجد حساب بالقطعة، ولا ضغوط مع كل خطوة، لأن المسؤولين في الأهلي يختارون أنسب الكوادر في كل الأماكن ويكون هناك دعم ومساندة وتعاون، وفق نظام احترافي يحقق مصلحة النادي".

يذكر أن المارد الأحمر يستعد حاليًا لاستئناف مبارياته في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة الجونة في 25 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة.

وحقق الشياطين الحمر العلامة الكاملة في الثلاث مباريات التي خاضها حتى الآن في الدوري برصيد تسع نقاط، ليحتل المركز الثالث، الزمالك (10 نقاط من 4 مباريات)، وبيراميدز (11 نقطة من 5 مباريات).