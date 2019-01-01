منتخب مصر يعلن: إصابة حمدي فتحي بقطع في الغضروف

إصابة قوية يتعرض لها لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي

شهدت تدريبات منتخب مصر، تعرض حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، لإصابة قوية، خلال الاستعداد لمواجهة فريق كينيا، بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، التي ستقام في الكاميرون.

الاتحاد المصري أعلن عبر حسابته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعرض حمدي فتحي لالتواء في الركبة، تسبب في قطع في الغضروف.

وتكفل اتحاد المصري لكرة بتكاليف علاج حمدي فتحي، في ظل عدم إعلان النادي الأهلي أي شيء بخصوص إصابة لاعبه.

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حمدي فتحي شارك في مباراتين وديتين لمنتخب مصر أمام بوتسوانا وليبيريا، واستطاع أن يسجل هدفين.

وانضم حمدي فتحي للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، واستطاع أن يقدم مستويات رائعة، ليصبح عنصرًا أساسيًا بالفريق.

مواجهة كينيا هي الرسمية الأولى للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، بعد رحيل المكسيكي خافيير أجيري.