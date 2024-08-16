"صفقة برازيلية" تفلت من الأهلي .. وتجبر يايسله على رفض احتراف فراس البريكان!

الأهلي يخسر صفقة جديدة..

يبدو أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، سيكون متمسكًا بكل عناصره الهجومية، مُجبرًا وليس مُخيرًا، بعدما فشل النادي في حسم صفقة جديدة، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم الأهلي بالتفاوض مع عدد من المهاجمين، من أجل خوض تجربة الاحتراف في دوري روشن السعودي، مثل البرازيلي إيفانيلسون من بورتو البرتغالي، والإنجليزي إيفان توني من برينتفورد، والكندي جوناثان ديفيد من ليل الفرنسي، في الوقت الذي تلقي فيه فراس البريكان، مهاجم الأهلي، اهتمامًا من نادي نيميخين الهولندي للتعاقد معه.

وذكر الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عبر منصة (إكس)، أن نادي بورتو أكد انتقال إيفانيلسون إلى بورنموث الإنجليزي، مقابل 37 مليون يورو، و10 ملايين يورو إضافات، على أن يحتفظ بورتو بشرط جزائي بنسبة 10% عند بيع اللاعب، مضيفًا أن الأهلي حاول خطف الصفقة، وكان قريبًا من التعاقد مع المهاجم البرازيلي قبل 12 شهرًا.

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ولم يبرم الأهلي أي صفقة خلال فترة الميركاتو الصيفي، فيما وجه خالد العيسى، رئيس الشركة غير الربحية، رسالة صادمة إلى الجماهير، خلال مباراة الفريق الكروي الأول أمام الهلال، عندما طالبته بالتعاقد مع صفقات جديدة، ليرد العيسى قائلًا "ليس لدينا أموال".

وكان الأهلي قد استهل موسمه الجديد، بالخروج من الدور نصف النهائي من بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد الخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح، إثر التعادل الإيجابي (1-1)، في الوقت الأصلي، حيث تقدم فيرمينو بهدف الأهلي في الدقيقة 66، فيما انتزع ميتروفيتش هدف التعادل الهلالي في الدقيقة 90+3، ليحتكم الفريقان إلى الترجيحية، التي انتهت بتأهل الأزرق بنتيجة (4-1).