فيديو | جماهير الأهلي تطالب خالد العيسى بـ"صفقات جديدة" .. وهكذا رد الرئيس!

الأهلي يغيب عن منصات التتويج منذ سنواتٍ عديدة..

وجّه خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، صدمة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ على هامش مواجهة عملاق الرياضي الهلال.

الأهلي يواجه نادي الهلال - حاليًا -، في مستهل الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ونشرت صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للعيسى مع عددٍ من الجماهير الأهلاوية، على هامش المواجهة أمام الهلال، في السوبر.

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الجماهير الأهلاوية - حسب ما نشرته الصحيفة -، طالبت رئيس شركة النادي "غير الربحية"، بالتعاقد مع صفقات جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

العيسى رد على مطالبات جماهير الأهلي بشكل صادم؛ قائلًا: "لا توجد أموال"؛ في تأكيد على صعوبة تعاقد النادي مع صفقات صيفية جديدة.

جدير بالذكر أن الأهلي لم يتعاقد مع أي صفقة، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ في الوقت الذي استغنى فيه عن جناحه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، إلى فنربخشة التركي؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة.