بعد قيد كهربا بدلًا منه - تفاصيل مكالمة عبد الحفيظ مع سعد سمير

الأهلي رفع اسم مدافعه من قائمة الفريق المحلية بعد تعرضه للإصابة

أجرى سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، اتصالًا هاتفيًا بسعد سمير؛ مدافع الفريق، قبل أن يتم رفع اسمه من قائمة الفريق المحلية بشكل رسمي.

مسؤولو القلعة الحمراء قاموا برفع اسم سمير من القائمة المحلية، وتم قيد الوافد الجديد محمود عبد المنعم "كهربا" بدلًا منه بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة به بشكل رسمي.

المدافع كان قد تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس، خلال مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأجرى عملية جراحية في ألمانيا الأسبوع الماضي.

وبحسب الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، فإن عبد الحفيظ أكد لسمير تقدير النادي الكامل له كونه أحد أبنائه المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، ولم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي طوال مسيرته.

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وخلال المكالمة الهاتفية كذلك، أكد مدير الكرة للاعب تقدير النادي لجهوده وانضباطه وسلوكه المميز، ليرد المدافع بأنه تحت أمر الأهلي في أي وقت، مشددًا على أنه لا يشغل باله بالوجود في القائمة بقدر ما يهمه تحقيق كل البطولات، موضحًا أن ارتباطه بالنادي ليس بالعقود أو بالوجود في القائمة.

وأثنى عبد الحفيظ على رد سمير، مؤكدًا أنه ليس بجديد عليه، ومشددًا على أن الأهلي في انتظار عودته من جديد للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الشياطين الحمر يستعدون لمواجهة إف سي مصر اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل المارد الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة من تسع مباريات، بينما يحل مصر في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.